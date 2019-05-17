В Красноуфимске готовятся к суду над бандой вымогателей

В Красноуфимске утверждено обвинительное заключение в отношении троих местных жителей. Мужчины обвиняются в вымогательстве денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установило следствие, в период с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые, вступив в сговор, вымогали у граждан денежные средства под надуманными предлогами. В частности, мужчины в различных развлекательных заведениях города вступали в конфликт с гражданами, а затем требовали денежные средства в качестве компенсации «морального вреда». К тем, кто отказывался платить, применялись угрозы физического насилия.
От действий злоумышленников пострадали пять человек, заплатившие обвиняемым в общей сложности 800 тысяч рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (ч. 1,2 ст. 163 УК РФ). В настоящий момент утверждено обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд.
В Нижнем Тагиле к пяти годам лишения свободы приговорен конкурсный управляющий, который вел процедуру банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил». Мужчина вымогал 500 тысяч рублей у арендатора площадей на территории предприятия.