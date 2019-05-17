В Красноуфимске готовятся к суду над бандой вымогателей

Как установило следствие, в период с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые, вступив в сговор, вымогали у граждан денежные средства под надуманными предлогами. В частности, мужчины в различных развлекательных заведениях города вступали в конфликт с гражданами, а затем требовали денежные средства в качестве компенсации «морального вреда». К тем, кто отказывался платить, применялись угрозы физического насилия.