Баннер «Извинись за Екб» появился у резиденции патриарха Кирилла в Москве
Сегодня, 13:06ОбществоФото: Ура.ру
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В Москве активисты повесили у резиденции патриарха Кирилла баннер «Извинись за Екб», пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Конфликт вокруг Храма-на-Драме
16 мая активисты у стен здания резиденции раскидали дымовые шашки и разместили на заборе баннер, призывающий российского патриарха принести извинения за ситуацию у Храма-на-Драме.
В интернете активисты написали, что призывают патриарха покаяться за «провокацию, устроенную подведомственной ему структурой».
Представители РПЦ написали на активистов заявление в полицию.
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Напомним, что противостояние в Екатеринбурге у Театра драмы длилось четверо суток. 16 мая к горожанам вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который пояснил, что вопрос о строительстве храма на месте сквера будет решен путем голосования. После этого на территории сквера было снято оцепление силовиков, однако забор пока остался на месте.
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