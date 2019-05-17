Баннер «Извинись за Екб» появился у резиденции патриарха Кирилла в Москве

16 мая активисты у стен здания резиденции раскидали дымовые шашки и разместили на заборе баннер, призывающий российского патриарха принести извинения за ситуацию у Храма-на-Драме.

Напомним, что противостояние в Екатеринбурге у Театра драмы длилось четверо суток. 16 мая к горожанам вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который пояснил, что вопрос о строительстве храма на месте сквера будет решен путем голосования. После этого на территории сквера было снято оцепление силовиков, однако забор пока остался на месте.