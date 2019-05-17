Четверо жителей Екатеринбурга осуждены на 36 лет за распространение наркотиков
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге молодой человек и три девушки осуждены за попытку распространения наркотиков при помощи тайников-закладок. В общей сложности подсудимые получили 36 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В январе 2018 года неизвестный предложил четверым екатеринбуржцам заняться распространением наркотиков. Молодые люди должны были забрать наркотики из тайника, местонахождение которого им сообщили по интернету. После этого подсудимые должны были разместить наркотики в нескольких тайниках.
Всего екатеринбуржцы оборудовали тайники с 29 свертками с наркотическими веществами. Фотографии с местонахождением «закладок» они отправляли своей сообщнице, которая должна была передать их покупателям наркотика. Однако разослать фотографии она не успела, так как была задержана полицейскими.
Суд назначил троим обвиняемым по 9 лет колонии, одному – 9 лет и 6 месяцев.
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