Четверо жителей Екатеринбурга осуждены на 36 лет за распространение наркотиков

В январе 2018 года неизвестный предложил четверым екатеринбуржцам заняться распространением наркотиков. Молодые люди должны были забрать наркотики из тайника, местонахождение которого им сообщили по интернету. После этого подсудимые должны были разместить наркотики в нескольких тайниках.

Всего екатеринбуржцы оборудовали тайники с 29 свертками с наркотическими веществами. Фотографии с местонахождением «закладок» они отправляли своей сообщнице, которая должна была передать их покупателям наркотика. Однако разослать фотографии она не успела, так как была задержана полицейскими.