Доход почти 420 тысяч свердловчан находится ниже прожиточного минимума
Сегодня, 15:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным Свердловскстата, почти 420 тысяч жителей области имеют доход, уровень которого ниже прожиточного минимума.
По данным на конец 2018 году почти 10% населения Среднего Урала имеют доход ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале 2018 года был установлен прожиточный минимум в 10 217 рублей. Для пенсионеров этот показатель составил 8 477 рублей.
Также известно, что, по данным на февраль 2019 года, средний уровень заработной платы в регионе вырос на 6% в сравнении с 2018 годом. Средняя зарплата по региону составляет 38 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату получают работники финансовой и страховой систем, научные сотрудники и работники области информации и связи.
Напомним, в первом квартале 2019 года жители региона взяли в кредит 58,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 12% превышает аналогичный за 2018 год.
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