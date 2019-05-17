Доход почти 420 тысяч свердловчан находится ниже прожиточного минимума

По данным на конец 2018 году почти 10% населения Среднего Урала имеют доход ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале 2018 года был установлен прожиточный минимум в 10 217 рублей. Для пенсионеров этот показатель составил 8 477 рублей.

Также известно, что, по данным на февраль 2019 года, средний уровень заработной платы в регионе вырос на 6% в сравнении с 2018 годом. Средняя зарплата по региону составляет 38 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату получают работники финансовой и страховой систем, научные сотрудники и работники области информации и связи.