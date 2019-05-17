Глава ВЦИОМ приехал в Екатеринбург по проблеме Храма-на-Драме
Сегодня, 15:30ОбществоФото: Страница Валерия Федорова в соцсети
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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров приехал в Екатеринбург следить за проведением опросов по проблеме Храма-на-Драме, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Федоров пояснил, что отреагировал на сообщение президента России Владимира Путина о необходимости опроса жителей Екатеринбурга и немедленно выехал на место.
Кто на следующий день после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения храма уже тут, тот я,написал Федоров.
Напомним, что 16 мая президент России заявил, что решить вопрос со строительством храма нужно путем опроса жителей, президент подчеркнул, что «меньшинство должно подчиниться большинству». Вечером этого же дня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский приехал в сквер к протестующим и сказал, что строительство объекта приостановлено, и его дальнейшая судьба будет решена путем голосования.
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