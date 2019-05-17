Ковры и ламинат арестовали у предпринимательницы из Новоуральска

Женщина накопила задолженность по налогам, в связи с этим судебные приставы посетили помещение, в котором должница ведет предпринимательскую деятельность. В счет уплаты задолженности была изъята выручка из кассы. Однако суммы не хватило для полного погашения задолженности. Судебными приставами был наложен арест на товар в магазине, в частности речь идет о коврах и ламинате.