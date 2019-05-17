Ковры и ламинат арестовали у предпринимательницы из Новоуральска
Сегодня, 11:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы наложили арест на ковры и ламинат, принадлежащие предпринимательнице из Новоуральска, задолжавшей 50 тысяч рублей, сообщает УФССП по региону.
Женщина накопила задолженность по налогам, в связи с этим судебные приставы посетили помещение, в котором должница ведет предпринимательскую деятельность. В счет уплаты задолженности была изъята выручка из кассы. Однако суммы не хватило для полного погашения задолженности. Судебными приставами был наложен арест на товар в магазине, в частности речь идет о коврах и ламинате.
Товар оставлен на хранение в торговой точке, однако без права реализации до момента полного погашения долга. Женщина обещала в течение 10 дней выплатить денежные средства.
В Екатеринбурге уголовное дело было заведено на директора предприятия, пытавшегося скрыть восемь миллионов рублей, чтобы не платить многомиллионный долг по налогам и сборам.
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