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Мэрия Екатеринбурга приступила к исполнению поручения Путина по Храму-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга приступила к исполнению поручения Путина по Храму-на-Драме

Сегодня, 13:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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