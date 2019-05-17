Мэрия Екатеринбурга приступила к исполнению поручения Путина по Храму-на-Драме

Вице-губренатор Свердловской области Сергей Бидонько считает, что комментарий Владимира Путина по поводу ситуации в Екатеринбурге, свидетельствуют о правильно выбранном направлении работы администрации и правительства в разрешении конфликта сторонников и противников строительства храма.

Вектор движения, обозначенный президентом России, по выходу из сложившейся, безусловно критической, ситуации в Екатеринбурге, — это как раз тот компромисс, которого мы пытаемся достичь. Слова главы государства свидетельствуют о том, что мы сегодня и с руководством города, и с предпринимательским сообществом идем верным путем, написал Бидонько на своей странице в социальной сети.

Замгубернатора пояснил, что сейчас ведется работа по выбору площадок для создания нового общественного пространства, скверов и парков.

Также Сергей Бидонько прокомментировал планируемое проведение опроса горожан по поводу строительства Собора святой Екатерины.

Процесс должен быть хорошо организован, процедура должна стать прозрачной, ее результаты — корректны и понятны всем, заявил вице-губернатор.

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции заявил, что на время проведения опроса, порученного президентом Владимиром Путиным, копание котлованов в сквере за театром драмы будет приостановлено. Форма проведения опроса будет обсуждаться с депутатами гордумы.