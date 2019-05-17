Мэрия Нижнего Тагила отсудила у ВГОКа 3,2 млн рублей долгов по аренде
Администрация Нижнего Тагила выиграла суд у ОАО «ВГОК» о взыскании 3,2 миллионов рублей задолженности по договору аренды.
В 2013 году мэрия Нижнего Тагила на основании договора аренды передала ВГОКу земельный участок для эксплуатации Евстюнинского рудника. Срок аренды истекает в 2062 году.
Из-за нарушения арендатором обязательства по уплате арендной платы с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года образовалась 2,6 миллионов рублей задолженности, а также неустойка в размере 640 тысяч рублей. Когда после претензии ВГОК не выполнил требования тагильской мэрии, материалы были направлены в суд.
16 мая 2019 года Арбитражный суд Свердловской области постановил удовлетворить требования истца о взыскании задолженности и неустойки, сообщается на сайте ведомства.
Высокогорский ГОК регулярно испытывает финансовые трудности, а кредиторы предприятия пытаются его обанкротить. Всего в судах на данный момент рассматриваются иски к предприятию почти на 300 млн рублей. По данным 2017 года, выручка от продаж компании составляла 5,56 млрд рублей, чистый убыток - 369 млн рублей. В апреле 2019 года у предприятия сменился генеральный директор: вместо возглавлявшего предприятие с 2017 года Андрея Кузнецова теперь старейшим ГОКом Урала руководит Дмитрий Рыбакин.