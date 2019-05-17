Мэрия Нижнего Тагила отсудила у ВГОКа 3,2 млн рублей долгов по аренде

В 2013 году мэрия Нижнего Тагила на основании договора аренды передала ВГОКу земельный участок для эксплуатации Евстюнинского рудника. Срок аренды истекает в 2062 году.

Из-за нарушения арендатором обязательства по уплате арендной платы с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года образовалась 2,6 миллионов рублей задолженности, а также неустойка в размере 640 тысяч рублей. Когда после претензии ВГОК не выполнил требования тагильской мэрии, материалы были направлены в суд.

16 мая 2019 года Арбитражный суд Свердловской области постановил удовлетворить требования истца о взыскании задолженности и неустойки, сообщается на сайте ведомства.