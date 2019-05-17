Минпросвещения поблагодарило мэра Нижнего Тагила за активную работу со школьниками
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство просвещения выразило благодарность главе Нижнего Тагила за работу с детьми и молодежью, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев лично поддержал школьников, которые готовились к участию XX Олимпиаде «Созвездие-2019». Участники олимпиады разработали и представили свои научно-исследовательские проекты.
В этом году в «Созвездии-2019» приняли участие 365 человек. Тагильчане победили и стали призерами в двух направлениях: «Космонавтика» и «Окружающая среда и её защита». Юные тагильчане заняли два третьих и одно первое место в номинации «Космонавтика».
Проект Ярослава Маськина по экологии, который занял второе место, связан с проблемами водных экосистем города. Благодаря проекту была разработана уникальная методика, которая не имеет аналога в Свердловской области.
Минпросвещения и международный центр обучающих систем являются учредителями «Созвездия-2019».
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