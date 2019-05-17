Минпросвещения поблагодарило мэра Нижнего Тагила за активную работу со школьниками

В этом году в «Созвездии-2019» приняли участие 365 человек. Тагильчане победили и стали призерами в двух направлениях: «Космонавтика» и «Окружающая среда и её защита». Юные тагильчане заняли два третьих и одно первое место в номинации «Космонавтика».