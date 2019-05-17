Общественник отказался организовать встречу активистов и мэра Екатеринбурга

Отдел по связям со СМИ администрации Екатеринбурга рассказал, что на встречу с Александром Высокинским, которая пройдёт 18 мая, приглашены 30 человек. Иванова в пресс-релизе мэрии представили, как организатора.

Глава Екатеринбурга гарантировал трансляцию прямого эфира на официальном портале города. Участники встречи должны иметь при себе документы, подтверждающие личность,отметили в администрации.

Александр Иванов в своём аккаунте в Instagram заявил, что отказывается от роли организатора и предложил выбрать представителей из числа тех, кто придёт на встречу у здания мэрии.

Ребята, я не организатор похода к мэру. Считаю, что я не имею никакого морального права выбирать этих 30 человек. Люди предлагают два варианта. Первый: прийти завтра к администрации и выбрать парламентариев на месте. Второй — проголосовать в сети и встретиться в понедельник–вторник,написал общественник в своём посте.

В первом варианте, по мнению Иванова, представителям активистов необходимы гарантии, что их не воспримут, как лидеров протестного движения и к ним позже не придут правоохранительные органы. При любом варианте, считают противники строительства, встреча должна проходить в присутствии журналистов и быть публичной.

Напомним, что Александр Высокинский прибыл к участникам протестных акций вечером 16 мая. Мэр пообещал, что по вопросу строительства храма будет проведён опрос, а также пригласил инициативную группу в здание администрации на встречу. Также глава города пообещал, что на время опроса строительные работы в театральном сквере будут приостановлены.