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Общественник отказался организовать встречу активистов и мэра Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Общественник отказался организовать встречу активистов и мэра Екатеринбурга

Сегодня, 22:10ОбществоФото: Аккаунт Александра Иванова в Instagram/ instagram.com/sania_ivanov
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