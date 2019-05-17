Прокуратура обязала администрацию Пышмы отвозить в школу детей из поселка Крутого
В Верхней Пышме прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета обеспечить доставку детей из поселка Крутой до школы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что органами местного самоуправления не организована доставка учащихся из поселка Крутой в образовательные учреждения, что является нарушением статей 9, 34, 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Действуя в интересах несовершеннолетних, прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Верхней Пышмы. Надзорное ведомство требовало обеспечить транспортировку детей от поселка Крутой до образовательных учреждений.
В январе 2019 года исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Однако ответчик обжаловал решение в вышестоящий суд. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда оставила решение первой инстанции без изменений. Администрация муниципалитета должна обеспечить перевозку детей.