Свердловские молодогвардейцы ищут волонтеров на опросы по Храму-на-Драме
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области отделение Молодой гвардии сообщило о наборе волонтеров на проведение опросов по строительству Храма-на-Драме, пишет JustMedia.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Для того чтобы стать волонтером, необходимо заполнить небольшую анкету, где нужно указать ФИО, возраст, дать актуальную ссылку на страницу в соцсети. Также кандидатам необходимо развернуто аргументировать свое желание проводить опросы. Сбор мнений горожан нужно будет проводить с 17 по 25 мая в центре Екатеринбурга.
16 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что все работы по строительству храма сейчас приостановлены. Среди горожан будет проведен опрос, по результатам которого будет принято решение касательно строительства Храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. В какой форме планируется делать опрос и какие ресурсы будут задействованы — мэр города обещал сообщить позднее.
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