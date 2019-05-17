Свердловские молодогвардейцы ищут волонтеров на опросы по Храму-на-Драме

Для того чтобы стать волонтером, необходимо заполнить небольшую анкету, где нужно указать ФИО, возраст, дать актуальную ссылку на страницу в соцсети. Также кандидатам необходимо развернуто аргументировать свое желание проводить опросы. Сбор мнений горожан нужно будет проводить с 17 по 25 мая в центре Екатеринбурга.