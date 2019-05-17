Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Шоумен сообщил, что хочет примирить людей, поэтому готов исполнить песню:

Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет,

Господи, да дай ты каждому чего у него нет.

Верующим дай веры, священнику дай канон,

Дай отдыхающим скверы, и не забудь про ОМОН.

Ситуацию вокруг сквера Ургант назвал «конфликтом между верующими и скверующими».

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16 мая у Театра драмы прошла четвертая «битва» за сквер. В этот день к горожанам вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который сообщил, что ситуация со строительством храма будет разрешена путем голосования.

После этого общественная напряженность спала. Как отмечают горожане, расслабились даже силовики. Массовых задержаний более не было. По сравнению с предыдущим днем, когда неофициально сообщалось о более сотни задержанных, вчера задержали только одного екатеринбуржца, мужчина распивал алкоголь в общественном месте.

Вечером 16 мая в сквере у Театра драмы жители Екатеринбурга пели, веселились, проводили различные состязания и делились положительными эмоциями, отмечая, что «одержали маленькую, но общую победу».

В соцсетях люди шутили, что с ними радовались и сотрудники ОМОНа, которые всем улыбались и говорили «приходите еще».