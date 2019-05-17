В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели призывника в Елани

В апреле 2018 года на стрельбище в Еланском гарнизоне было обнаружено тело одного из солдат срочной службы. Незадолго до происшествия парень рассказывал матери об избиении и издевательствах над ним.

На скамье подсудимых оказались сослуживцы погибшего. Парням предъявлено обвинение в вымогательстве и неуставных отношениях.

По версии следствия, молодые люди издевались над погибшим. Так в феврале 2018 года один из обвиняемых несколько раз бил погибшего кулаками, вымогал у него две пачки сигарет и 300 рублей. Второй обвиняемый обзывал молодого парня и один раз избил его, надев боксерские перчатки.

В деле имеются также другие фигуранты, которые уже дали признательные показания. Один из сослуживцев погибшего получил три года колонии за издевательства. Осужденный вырезал на лбу молодого солдата матерное слово. По версии следствия, данные действия привели к самоубийству призывника.

Двое других обвиняемых обещали объяснить свою позицию на стадии прений.

Родители погибшего солдата направили ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. По их мнению, молодой человек не мог совершить суицид.