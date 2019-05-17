В Екатеринбурге одобрен проект строительства здания УФСБ

Также отмечено, что эксперты не разрешили проведение взрывных работ при демонтаже старых зданий. Они будут снесены башенным краном и экскаваторами.

Напомним, строительство здания УФСБ планируется провести в пять этапов. Предполагается масштабная реконструкция здания в квартале на пересечении улиц Ленина — Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В итоге будет построен комплекс из трех блоков, самый высокий из которых – семнадцатиэтажный.