В Екатеринбурге одобрен проект строительства здания УФСБ
Госэкспертиза одобрила проект строительства здания УФСБ в центре уральской столицы, об этом сообщается на сайте управления по охране культурного наследия Свердловской области.
Согласно заключению, проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проекту рекомендовано согласование территориальным органом охраны объектов культурного наследия Свердловской области в порядке, установленном законодательством.
Также отмечено, что эксперты не разрешили проведение взрывных работ при демонтаже старых зданий. Они будут снесены башенным краном и экскаваторами.
Напомним, строительство здания УФСБ планируется провести в пять этапов. Предполагается масштабная реконструкция здания в квартале на пересечении улиц Ленина — Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. В итоге будет построен комплекс из трех блоков, самый высокий из которых – семнадцатиэтажный.