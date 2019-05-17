Житель Екатеринбурга разменял 15 тысяч «банка приколов» у двух пенсионеров
Сегодня, 20:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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21-летний житель Екатеринбурга обвиняется в мошенничестве на 15 тысяч рублей с помощью купюр «банка приколов», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В ноябре 2018 года молодой человек попросил у пожилой женщины разменять две купюры по пять тысяч рублей. Не увидев, что деньги фальшивые, женщина отдала ему 10 тысяч рублей.
Позднее подсудимый таким же способом обменял купюру в пять тысяч рублей у пожилого мужчины.
Екатеринбуржцу предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
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