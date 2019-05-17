Житель Пригородного района предстанет перед судом за ложный донос

В марте текущего года от жителя Горноуральского ГО поступило сообщение в полицию о том, что на него совершено нападение с целью завладения его автомобилем. Мужчина пояснил, что он находился в своем автомобиле отечественного производства, к нему подошел неизвестный, который выхватил у него сумку, а затем завладел его машиной. Причиненный ущерб он оценил в 34 тысячи рублей. Выехавшие на место оперативники при проверке показаний установили, что мужчина лжет.

Выяснилось, что накануне заявитель в компании малознакомых людей распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, компания решила съездить в магазин. Уже у торговой точки между заявителем и собутыльником произошел конфликт, в ходе которого владелец автомобиля толкнул оппонента, тот упал и получил ссадину. После этого мужчины затаили друг на друга обиду. В этот момент к магазину подъехал другой автомобиль. Водитель попросил мужчин отогнать свое транспортное средство, которое мешает ему припарковаться. Во время маневра нетрезвый водитель отечественного авто задел чужую машину. Мужчина попытался скрыться, однако ему помешал его знакомый. Автовладельцу пришлось договариваться с хозяином пострадавшего авто. Мужчины мирно решили вопрос, договорившись о компенсации.