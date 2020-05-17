На Госуслугах медики могут оставить жалобу на отсутствие доплат за работу с COVID-19

Так, на специальной странице портала каждый медработник, если он не получил положенную выплату в полном объеме, может оставить жалобу. В заявлении обязательно указывается регион, место работы, личные данные, а также дата начала работы с коронавирусом и месяцы, за которые не была выплачена доплата.

Ранее Владимир Путин установил стимулирующие выплаты для всех медработников, контактирующих с пациентами. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о том, что все работники поликлиник и скорой помощи получат выплаты, без наличия у их пациентов подтвержденного коронавируса. При этом президент РФ отметил, что суммы должны выплачиваться в полном объеме, а не за количество отработанных часов или смен. Однако медики, в том числе и Нижнего Тагила, продолжают жаловаться на то, что руководство отказывается выплачивать положенные суммы или занижает выплаты.