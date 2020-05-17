Полная изоляция, день сорок седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прошла всероссийская «Ночь музеев», из-за пандемии она была перенесена в онлайн. На портале Госуслуг запустили раздел для жалоб медиков, а также тагильчане продолжают обращаться с вопросами к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Таким образом, количество заболевших по-прежнему составляет 66 человек.
В последнее время все чаще медики стали жаловаться на отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными, в том числе и в Нижнем Тагиле. В связи с этим на портале Госуслуг был создан специальный раздел для жалоб медиков.
Кроме того, тагильчане продолжают задавать вопросы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Так, одна из подписчиц поинтересовалась, как быть с прохождением комиссии для поступления в Медицинский колледж, если все плановые приемы отменены.
Еще одна тагильчанка поинтересовалась надбавками к пенсиям.
16 мая в Нижнем Тагиле состоялась «Ночь музеев». В этом году она впервые была проведена в режиме онлайн. Как прошло мероприятие — в материале TagilCity.ru.
Новый молодежный театр на своей станице во «Вконтакте» обратился к зрителям. Представители театра заявили, что все приобретенные ранее билеты будут действовать до конца года. Кроме того, все премьеры спектаклей перенесены на осень.
ДК «Юбилейный» 1 июня планирует провести онлайн-фестиваль детского творчества «Яркие краски лета». В связи с этим объявляется конкурс для детей и подростков. Для участия принимаются фото рисунков на асфальте, фломастерами или карандашами, а также красками. Кроме того, можно сделать поделки из подручных материалов или прочитать стихи о лете. До 29 мая свои работы можно выставлять в социальных сетях с хештегом #ЯркиеКраскиЛетаНТ. Лучшие работы будут продемонстрированы в рамках фестиваля. Участники будут награждены дипломами. Об этом сообщается в официальной группе Нижнего Тагила во «Вконтакте».
По данным Яндекса, индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле составляет 3,0 балла. Это означает, что на улицах немало людей. Напоминаем, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут использоваться для определения средней статистики количества людей на улицах.
По последним данным за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 2731 человек.