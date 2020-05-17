Полная изоляция, день сорок седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Таким образом, количество заболевших по-прежнему составляет 66 человек.

В последнее время все чаще медики стали жаловаться на отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными, в том числе и в Нижнем Тагиле. В связи с этим на портале Госуслуг был создан специальный раздел для жалоб медиков.

На Госуслугах медики могут оставить жалобу на отсутствие доплат за работу с COVID-19

Кроме того, тагильчане продолжают задавать вопросы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Так, одна из подписчиц поинтересовалась, как быть с прохождением комиссии для поступления в Медицинский колледж, если все плановые приемы отменены.

Комментарий о колледже Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще одна тагильчанка поинтересовалась надбавками к пенсиям.

Комментарий о пенсиях Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

16 мая в Нижнем Тагиле состоялась «Ночь музеев». В этом году она впервые была проведена в режиме онлайн. Как прошло мероприятие — в материале TagilCity.ru.

«Сумеречные экскурсии» и пуф-кильки: как прошла «Ночь музеев» в Нижнем Тагиле

Новый молодежный театр на своей станице во «Вконтакте» обратился к зрителям. Представители театра заявили, что все приобретенные ранее билеты будут действовать до конца года. Кроме того, все премьеры спектаклей перенесены на осень.

ДК «Юбилейный» 1 июня планирует провести онлайн-фестиваль детского творчества «Яркие краски лета». В связи с этим объявляется конкурс для детей и подростков. Для участия принимаются фото рисунков на асфальте, фломастерами или карандашами, а также красками. Кроме того, можно сделать поделки из подручных материалов или прочитать стихи о лете. До 29 мая свои работы можно выставлять в социальных сетях с хештегом #ЯркиеКраскиЛетаНТ. Лучшие работы будут продемонстрированы в рамках фестиваля. Участники будут награждены дипломами. Об этом сообщается в официальной группе Нижнего Тагила во «Вконтакте».

По данным Яндекса, индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле составляет 3,0 балла. Это означает, что на улицах немало людей. Напоминаем, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут использоваться для определения средней статистики количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Нижний Тагил Фото: Яндекс

По последним данным за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 2731 человек.