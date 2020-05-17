В Екатеринбурге по квартирам ходят мошенники в защитных костюмах
Сегодня, 14:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге мошенники в костюмах химзащиты ходят по домам и пытаются узнать личные данные жильцов, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, что к ним поступило уже несколько обращений по этому поводу. В ведомстве пояснили, что в случае, если к вам домой пришли люди в защитных костюмах, нужно через дверь спросить их фамилии. После этого следует позвонить в поликлинику и уточнить, действительно ли на ваш адрес выслали бригаду медиков.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что после обнаружения зараженного коронавирусом в клинику отправляют только его, а также тех, кто проживает с ним. Дезинфекция проводится в подъезде и лифте.
За жильцами ведется меднаблюдение: к ним приходят врачи и начинают выяснять самочувствие, и договариваются о том, как будут узнавать о здоровье, рассказали в ведомстве.
После этого подъезд обрабатывает управляющая компания.
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