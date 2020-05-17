В Екатеринбурге по квартирам ходят мошенники в защитных костюмах

В Роспотребнадзоре рассказали, что к ним поступило уже несколько обращений по этому поводу. В ведомстве пояснили, что в случае, если к вам домой пришли люди в защитных костюмах, нужно через дверь спросить их фамилии. После этого следует позвонить в поликлинику и уточнить, действительно ли на ваш адрес выслали бригаду медиков.