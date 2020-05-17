Житель Екатеринбурга нашел ключи от иномарки и решил угнать ее

Владелец машины обратился в полицию, правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, подозреваемый нашел ключи, которые потерял владелец иномарки, и решил прокатиться на ней.

После этого он нашел в машине номер телефона владельца и отправил ему сообщение о том, где находится автомобиль. Приехав на место, владелец обнаружил там машину и мужчину, который отдал ему ключи.