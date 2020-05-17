Житель Екатеринбурга нашел ключи от иномарки и решил угнать ее
Сегодня, 10:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге у мужчины угнали автомобиль «Suzuki» стоимостью 536 тысяч рублей после того, как он потерял ключи от него, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Владелец машины обратился в полицию, правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, подозреваемый нашел ключи, которые потерял владелец иномарки, и решил прокатиться на ней.
После этого он нашел в машине номер телефона владельца и отправил ему сообщение о том, где находится автомобиль. Приехав на место, владелец обнаружил там машину и мужчину, который отдал ему ключи.
На место прибыл наряд полиции, мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей