10 тысяч саженцев посажено на Урале в память о погибших в Великой Отечественной войне

Мероприятие было организовано ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» и ГБУ Уральская база авиационной охраны лесов.
14 мая в 9.00 волонтеры прибыли к месту сбора, после чего на транспорте отправились на территорию высадки саженцев. К 10.00, после инструктажа, работа началась. Также параллельно была развернута кухня, чтобы участники акции могли пообедать. Около 16.00 10 тысяч саженцев были высажены.
Напомним, 1 мая в рамках акции «Сад мира»8 тысяч саженцев ели посадили недалеко от поселка Красный Маяк Свердловской области.