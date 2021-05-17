10 тысяч саженцев посажено на Урале в память о погибших в Великой Отечественной войне

10 тысяч саженцев посажено на Урале в память о погибших в Великой Отечественной войне
10 тысяч саженцев посажено на Урале в память о погибших в Великой Отечественной войне
Сегодня, 21:05ОбществоФото: руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин
Мероприятие «Сад памяти» состоялось в Свердловской области. Всего было посажено 10 тысяч саженцев. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин.

Мероприятие было организовано ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» и ГБУ Уральская база авиационной охраны лесов.

14 мая в 9.00 волонтеры прибыли к месту сбора, после чего на транспорте отправились на территорию высадки саженцев. К 10.00, после инструктажа, работа началась. Также параллельно была развернута кухня, чтобы участники акции могли пообедать. Около 16.00 10 тысяч саженцев были высажены.

Фото:руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин

Напомним, 1 мая в рамках акции «Сад мира»8 тысяч саженцев ели посадили недалеко от поселка Красный Маяк Свердловской области.

Сюжеты:
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Свердловская областьакцияэкологияВеликая отечественная война
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