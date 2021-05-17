Дегтярев намерен отстоять изображение Хабаровска на российских денежных знаках

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о намерении отстаивать изображение Хабаровска на купюре в 5000 рублей. Ранее он уже озвучивал, что решение убрать изображение Хабаровска с купюры - большая ошибка.

Как пишет transsibinfo.com, политолог Даниил Ермилов отметил, что данный шаг демонстрирует готовность главы региона отстаивать интересы его жителей. По его словам, данное изображение - не только признание роли населения в Дальневосточном регионе, но и подтверждение значительного вклада Хабаровска в продвижение страны на восток. Также он отметил, что на имидже города уже сказался перенос столицы Дальневосточного региона во Владивосток. Теперь же ЦБ планирует заменить Хабаровск на Екатеринбург на купюре. Глава Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка отметила, что на месте главы региона выступила бы с инициативой изобразить на всех купюрах знаковые места Дальнего Востока. Она указала на слова Владимира Путина, что данная территория страны является приоритетной в течение всего 21-го века, соответственно, ущемлять ее интересы недопустимо. В конце марта Центробанк заявил о намерении до 2025 года заменить дизайн российских купюр, при этом на купюрах в 10, 500 и 5000 рублей будут изображены другие города. Кроме того, на обратной стороне банкнот будут представлены достопримечательности федерального округа. В соцсетях инициативу не одобрили и назвали подобное решение ненужной тратой бюджета.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter