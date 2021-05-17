Евгений Куйвашев вручил награду заместителю главы Нижнего Тагила Валерию Сурову

Евгений Куйвашев вручил награду заместителю главы Нижнего Тагила Валерию Сурову
Евгений Куйвашев вручил награду заместителю главы Нижнего Тагила Валерию Сурову
Сегодня, 21:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Евгений Куйвашев вручил награду заместителю главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерию Сурову. Он был удостоен знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Глава города Владислав Пинаев выразил свои поздравления Валерию Сурову и пожелал ему дальнейшей активной деятельности.

Церемония прошла 13 мая в Екатеринбурге. Также знак отличия получили заместитель министр финансов Свердловской области Рауиль Абсолямов, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естественных наук и математики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Михаил Волков, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин и ветеран уголовно-исполнительной системы Российской Федерации Евгений Суворов.

В общей сложности наградами были отмены 35 человек. Также Евгений Куйвашев обратил внимание на достижения работников образования, культуры и архивного дела, коллег из органов региональной и муниципальной власти.

Напомним, 12 мая стало известно, что тагильчане, работающие в сфере музыкального и театрального искусства, получили высокие оценки на уровне федерации и региона.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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