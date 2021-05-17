Евгений Куйвашев вручил награду заместителю главы Нижнего Тагила Валерию Сурову

Глава города Владислав Пинаев выразил свои поздравления Валерию Сурову и пожелал ему дальнейшей активной деятельности.
Церемония прошла 13 мая в Екатеринбурге. Также знак отличия получили заместитель министр финансов Свердловской области Рауиль Абсолямов, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естественных наук и математики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Михаил Волков, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин и ветеран уголовно-исполнительной системы Российской Федерации Евгений Суворов.
В общей сложности наградами были отмены 35 человек. Также Евгений Куйвашев обратил внимание на достижения работников образования, культуры и архивного дела, коллег из органов региональной и муниципальной власти.
Напомним, 12 мая стало известно, что тагильчане, работающие в сфере музыкального и театрального искусства, получили высокие оценки на уровне федерации и региона.