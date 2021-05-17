Фармкомпании свердловского депутата обжаловали участие в сговоре через суд

Решение УФАС о сговоре на торгах, а также наложенные на них штрафы в размере 65 миллионов обжаловали в Арбитражном суде Свердловской области фармацевтические компании депутата ЗакСо Александра Серебренникова.

Речь идет о фармкомпаниях «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и «Аптека „Вербена-фарма“», которые подконтрольны депутату свердловского Законодательного собрания Александру Серебренникову. О том, что организации обжаловали в арбитражном суде решение УФАС о сговоре на торгах при поставке лекарств в онкоцентр, ссылаясь на свой источник, сообщает Е1. По данным издания, шесть исков о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства, а также об административной ответственности за это, объединены в одно дело. К участию в рассмотрении дела в Арбитражном суде Свердловской области по ходатайству регионального УФАС привлечены представители областного МВД и прокуратуры. Следующее заседание назначено на 31 мая. Напомним, в середине марта 2021 года 65 миллионов рублей штрафов назначило УФАС фармацевтическим компаниям свердловского депутата за сговор на госзакупках. Ранее организации признали вступившими в сговор по завышению цен на аукционах по продаже лекарств для онкобольных. 65 млн штрафа заплатят фармкомпании депутата свердловского ЗакСо

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter