Имущество сотового оператора «Мотив» арестовано за неуплату налогов

Имущество сотового оператора «Мотив» арестовано за неуплату налогов
Имущество сотового оператора «Мотив» арестовано за неуплату налогов
Сегодня, 12:29ОбществоФото: Яндекс.Карты
Имущество компании «Мотив» по решению суда арестовали за уклонение от уплаты налогов и фиктивные сделки.

Имущество одной из крупнейших компаний сотовой связи было арестовано в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 199 УК РФ, сообщает Е1 со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. В офисах «Мотива» прошли обыски.

По информации издания основным фигурантом по уголовному делу проходит генеральный директор компании Алексей Артемасов.

Комментариев от Следственного комитета и компании «Мотив» пока нет.

Напомним, в начале марта в офисе компании «Мотив» в Екатеринбурге были проведены следственные действия. Также обыски проводились по месту жительства ее сотрудников.

обществомотивналогиарест имуществасотовый оператор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы