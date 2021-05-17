Имущество сотового оператора «Мотив» арестовано за неуплату налогов

Имущество одной из крупнейших компаний сотовой связи было арестовано в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 199 УК РФ, сообщает Е1 со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. В офисах «Мотива» прошли обыски.