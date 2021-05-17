Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин

Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин
Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин
Сегодня, 13:44ОбществоФото: Яндекс.Карты
Кандидатуру нового прокурора Свердловской области вынес на рассмотрение Совета Федерации президент РФ Владимир Путин.

Возглавить свердловской ведомство может Борис Александрович Крылов, в данный момент занимающий пост зампрокурора Новосибирской области. Кандидатура государственного советника юстиции третьего класса будет рассмотрена во вторник, 18 мая.

Согласно информации с официального сайта прокуратуры, он награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры РФ».

Напомним, прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку в начале марта 2021 года. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он занимал должность с 2011 года.

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