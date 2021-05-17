Металлоинвест инвестировал 1 млрд рублей в строительство «Белгород Арены»

Белгородчина — территория спорта. Сегодня более половины белгородцев систематически занимается физкультурой и спортом. И мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого белгородца, вне зависимости от возраста и профессии! Наша область воспитала огромную команду спортсменов. В их числе — 11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призёров Олимпийских игр, более 600 победителей и призёров международных соревнований. Строительство многофункционального комплекса стало возможным благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. При поддержке Президента страны мы с вами получили отличную площадку для развития профессионального и массового спорта, проведения соревнований самого высокого уровня и масштабных культурных мероприятий, подчеркнул Вячеслав Гладков.