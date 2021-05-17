МТС и «Лукойл» запускают пилотный проект единой подписки на топливо

МТС и «Лукойл» запускают пилотный проект единой подписки на топливо
МТС и «Лукойл» запускают пилотный проект единой подписки на топливо
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В России запускают пилотный проект единой подписки на топливо и цифровые сервисы в рамках стратегического партнерства МТС и сети АЗС «Лукойл».

Одними из первых, кто сможет воспользоваться подпиской, которая объединяет в себе оплату топлива на АЗС «Лукойл» и доступ к цифровым продуктам экосистемы МТС, станут автовладельцы Свердловской области. А также жители Саратовской области, республик Башкортостан Татарстан. Сервис доступен в приложении МТС Cashback в разделе «акции» за 5900 рублей с 14 мая 2021 года.

При покупке клиент получает 6,5 тысячи топливных баллов, которыми он может в течение 30 дней оплатить покупку топлива, месячный доступ к МТС Music, облачный сервис «вторая память» на 80 ГБ и услугу «Блокировка спам-звонков».

Для подписчиков предусмотрена скидка на топливо в размере 10%, а также бесплатный набор цифровых сервисов от МТС.

Сотрудничество МТС и Лукойл — это новый пользовательский опыт как для клиентов, так и для самих компаний, поскольку предполагает тесное IT-взаимодействие и совместное выстраивание логичного и простого клиентского пути при использовании продукта, рассказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Она отметила, что после оценки эффективности эксперимента будет принято решение о внедрении проекта по всей стране.

Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо ПАО «ЛУКОЙЛ» и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнерство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях, заявил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

Для пилотных территорий предложение будет действовать до 31 июля 2021 года.

Напомним, МТС, совместно с командой разработчиков Нейробриз, приступили к реализации пилотного проекта в области видеоаналитики с использованием технологии нейронных сетей. Умная система видеонаблюдения способна заменить целый комплекс разрозненных систем безопасности и охранных сервисов.

Свердловская областьобществоМТСАЗСсервисавтолюбительЛукойлподписка
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