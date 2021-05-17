МТС и «Лукойл» запускают пилотный проект единой подписки на топливо

Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо ПАО «ЛУКОЙЛ» и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнерство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях, заявил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.