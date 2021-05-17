Новые требования безопасности вводятся для детских лагерей России

Новые требования безопасности вводятся для детских лагерей России
Новые требования безопасности вводятся для детских лагерей России
Сегодня, 19:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Общие антитеррористические требования для детских лагерей были утверждены правительством РФ. Теперь все организации делятся на четыре категории. Это зависит от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.

Там будут созданы специальные комиссии, в обязанности которых входит распределять лагеря по категориям. Лагеря с наиболее низкой степенью угрозы относятся к четвертой категории, с наиболее высокой — к первой. Там должна быть предусмотрена особая система охраны. Также за безопасность детей начнут отвечать работники частных охранных организаций, подразделений войск нацгвардии или ведомственной охраны.

Во всех лагерях будет введен паспорт безопасности, а осмотр территории должен осуществляться не менее четырех раз в день.

Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб,говорится в пояснительной записке к документу кабмина.

Напомним, 14 мая сообщалось, что в 2021 году свыше 400 000 человек смогут получить возврат в размере 50% от стоимости поездки ребенка в детский оздоровительный лагерь.

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