Огонь, асфальт и свалки у воды: итоги недели в Нижнем Тагиле

Дорожное обстановка на этой неделе проверяла автолюбителей Нижнего Тагила на прочность. Наконец-то состоялось закрытия на ремонт моста на улице Циолковского, которое продлится несколько месяцев. В связи с этим городе изменено движение, а также сформированы пути объезда, в том числе для общественного транспорта. Водители ещё не привыкли к схема проезда, поэтому на дорогах работают регулировщики, а в часы пик в городе появляются непривычные пробки.