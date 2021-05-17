Огонь, асфальт и свалки у воды: итоги недели в Нижнем Тагиле

В Свердловской области установилась аномальная жара. Метеорологи сообщают о температуре воздуха существенно выше 30° во всей второй половине мая. Сильный порывистый ветер и аномальная жара вкупе повышают риск возникновения пожаров.
Крупные лесные пожары на этой неделе угрожали даже бизнесу: пламя от горящего леса опасно приблизилось к крупнейшей птицефабрики «Рефтинская».
Порывы ветра распространяют огонь не только в лесах, но и в жилых районах. Сразу несколько крупных пожаров уничтожили несколько десятков домов в разных городах Свердловской области. Среди пострадавших семей были и жители посёлка Черноисточинск.
Пожары и сильная жара стали причиной смога по всему региону, метеорологи объявили НМУ.
Дорожное обстановка на этой неделе проверяла автолюбителей Нижнего Тагила на прочность. Наконец-то состоялось закрытия на ремонт моста на улице Циолковского, которое продлится несколько месяцев. В связи с этим городе изменено движение, а также сформированы пути объезда, в том числе для общественного транспорта. Водители ещё не привыкли к схема проезда, поэтому на дорогах работают регулировщики, а в часы пик в городе появляются непривычные пробки.
Усложнилась дорожная обстановка из-за перекрытия центральной части города на время благотворительного забега ЕВРАЗ НТМК в воскресенье 16 мая — на некоторых улицах ожидающие проезда авто выстроились в очереди на несколько сотен метров.
Экологические новости этой недели также были связаны скорее с тревогами: жители Новоасбеста недовольны соседством со свалкой с территории «Уралхимпласта», а отдыхающие регулярно оставляют мусор прямо в водоохранной зоне реки Вилюй.
Бывший полицейский из Нижнего Тагила на минувшей неделе был задержан на несколько дней в качестве подозреваемого по уголовному делу. Сейчас Руслан Белоконный и ещё три экс-полицейских являются фигурантами «дела об анализах». При этом сами обвиняемые начали рассказывать о верхушке тагильской полиции нелицеприятные факты.
Десятки свердловчан обвинили торговую сеть «Мегамарт» в невыплате части заработной платы. Работники магазинов сети из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городах региона массово жалуются на отсутствие полной оплаты отработанных смен. Персоналу объяснили это большими убытками в магазине Екатеринбурге, который был открыт недавно и не получил ожидаемую выручку. При этом официальная версия руководства торговой сети заключается в том, что в 20 магазинах области персонал не выполнил установленные планы.
Погода влияет не только на распространение огня, но и на мозги людей. На этой неделе сразу несколько случаев с вызывающим поведением попали в новостную повестку. Водитель мотоцикла не остановился на требование сотрудников ГИБДД, и начатая на Вагонке погоня закончилась аж на Тагилстрое, когда убегавший мотоциклист врезался в автомобиль.
Неадекватное поведение этой неделе и у подростков. В Дзержинском районе семь молодых людей расположились на крыльце общества инвалидов, один из них испражнился на дверь помещения. Позже четверо из подростков избили руками ногами проходящего мимо человека. Все это попало на камеры видеонаблюдения и стало причиной заявление в полицию: сейчас подростков ищут тагильские правоохранители.