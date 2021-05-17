После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция

Напомним, 6 мая сообщалось, как сотрудникам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущей невыплате премий и переработок. Сотрудникам заявили, что оплатят только 165 часов, указанных в трудовом договоре. Позднее в редакцию TagilCity.ru обратились продавцы из торговой сети в Ревде и Екатеринбурге с подобными сообщениями. Предполагается, что невыплаты объясняются убытками новой торговой точки в торговом центре «Алатырь» в столице Урала. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в торговую сеть и в трудовую инспекцию.