После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция

После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция
После жалоб на недоплату уральские «Мегамарты» проверит трудовая инспекция
Сегодня, 13:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Государственная инспекция труда организовала внеплановую проверку сети «Мегамарт» в Свердловской области после публикации и запроса TagilCity.ru из-за недоплаты рабочим.

Сотрудники «Мегамарт» остались недовольны выплатами за апрель 2021 года. Назначена незамедлительная внеплановая проверка, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Инспекторам предстоит выяснить причины и обоснованность невыплаты премий и переработок.

Напомним, 6 мая сообщалось, как сотрудникам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле сообщили о грядущей невыплате премий и переработок. Сотрудникам заявили, что оплатят только 165 часов, указанных в трудовом договоре. Позднее в редакцию TagilCity.ru обратились продавцы из торговой сети в Ревде и Екатеринбурге с подобными сообщениями. Предполагается, что невыплаты объясняются убытками новой торговой точки в торговом центре «Алатырь» в столице Урала. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в торговую сеть и в трудовую инспекцию.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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