«Расскажу американцам о духе региона»: Россию покидает Генконсул США в Екатеринбурге

«Расскажу американцам о духе региона»: Россию покидает Генконсул США в Екатеринбурге
«Расскажу американцам о духе региона»: Россию покидает Генконсул США в Екатеринбурге
Сегодня, 10:44ОбществоФото: сайт Посольства США в России
Прощальное обращение написала Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу, которая в ближайшие дни покидает Россию и возвращается на Родину.

Прощальное обращение, в котором Генконсул США рассказала, что она покидает страну и оставляет консульство в Екатеринбурге, которое работает уже 27 лет, опубликовано на странице консульства в социальной сети «ВКонтакте».

Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! написала Эми Сторроу.

Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства в Екатеринбурге возобновится в полном объеме.

В должность Генерального консула США в столице Среднего Урала Эми Сторроу вступила в сентябре 2019 года.

Напомним, генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ.

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Екатеринбург
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