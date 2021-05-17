«Расскажу американцам о духе региона»: Россию покидает Генконсул США в Екатеринбурге

Прощальное обращение, в котором Генконсул США рассказала, что она покидает страну и оставляет консульство в Екатеринбурге, которое работает уже 27 лет, опубликовано на странице консульства в социальной сети «ВКонтакте».
Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! написала Эми Сторроу.
Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства в Екатеринбурге возобновится в полном объеме.
В должность Генерального консула США в столице Среднего Урала Эми Сторроу вступила в сентябре 2019 года.
Напомним, генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ.