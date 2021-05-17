Спасатели неделю ищут в горах Абхазии туриста из Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга Владимир неделю разыскивается на леднике в горах Абхазии. Там его оставили товарищи, с которыми мужчина вместе отправился в турпоход.

Спасатели не могут добраться до Владимира из-за погодных условий. В горах выпал снег. 64-летний уралец, предположительно, находится у ледника Химса. Именно туда движутся спасатели. Это почти альпийская зона, там ледники, там снег, но ночам минусовые температуры,рассказал Ура.ру глава пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия. Мужчина остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь. Напомним, 13 мая стало известно, что основная группа туристов, которую почти сутки искали спасатели в горах Абхазии, благополучно вернулась. В состав группы входили жители Нижнего Тагила и других городов Урала и России. Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии

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