Стал известен подрядчик по обслуживанию фонтанов в парке Бондина в Тагиле

Каскад фонтанов в парке Бондина в Нижнем Тагиле будет обслуживать ООО «Гидравлика», выигравшая электронный аукцион на контракт с администрацией. Компания стала единственной, кто заявился.

Стоимость контракта с мэрией на обслуживание фонтанов в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле составила почти 400 тысяч рублей. Работы по эксплуатационному содержанию каскада фонтанов компания должна выполнить в срок с 17 мая по 30 сентября 2021 года, говорится в договоре. На выделенные из бюджета средства сотрудники ООО «Гидравлика» должны будут произвести очистку чаш фонтанов от мусора, ревизию и наладку оборудования, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, промывку и очистку систем трубопроводов и фильтров, запуск насосов, контроль давления в трубопроводах, устранение течей и ряд других работ, направленных на должное функционирование фонтанов. Напомним, в Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию семи городских фонтанов, в их числе «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича. Стоимость контракта, заключенного с ООО «Гидравлика», — 12,2 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию городских фонтанов

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