Больше 7,6 тысячи человек собираются принять участие в предварительном голосовании «Единой России». При этом почти половина кандидатов ранее никогда не участвовали в политической жизни государства.

По сообщению издания nashgorod.ru, около 35 процентов кандидатов, которые собираются принимать участие в праймериз, — молодые люди в возрасте до тридцати пяти лет. Также, по словам председателя федерального организационного комитета праймериз Александра Карелина, каждый 3 человек, подавший заявку, — представитель МСБ, порядка 14 процентов кандидатов представляют сферу образования, а еще 10 процентов — муниципальные служащие. И только четверть заявителей являются действующими депутатами. Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что для российской политики привлечение кандидатов, не состоящих до этого в партиях, является большим преимуществом. Но, по его мнению, оценивать их работу можно будет только после того, как они представят свои политические инициативы и внесут инновации в политику. По мнению главы коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, сейчас привлечение новых фигур в политику является главным трендом. Практика показывает, что сейчас люди хотят видеть в политике новые лица и подходы, поэтому часто голосуют против известных политиков, которые у общества ассоциируются с властью. Партия ЕР делает все, чтобы соответствовать этому запросу, и является единственной на данный момент фракцией, которая проводит открытое предварительное голосование и предоставляет возможность всем россиянам попробовать себя в большой политике. «Единая Россия», как любой бренд, который существует уже длительное время, имеет свои сильные и слабые стороны. Сильные — это высокая узнаваемость, восприятие как партии Владимира Путина. Минус: поскольку это партия власти, то велик соблазн все проблемы, которые есть в жизни, приписать ее деятельности. Это проблема, с которой приходится бороться всем правящим партиям во всем мире, проблема накапливающегося антирейтинга. Я думаю, что системное поощрение участия новых кандидатов — ответ на этот вызов», — рассказал Минченко. Он подчеркнул, что в Российской Федерации есть регионы, где не одобряют привлечение новых лиц в политику и всячески препятствуют их появлению. Называть конкретные субъекты государства Минченко не стал, однако отметил, что там кандидатам создают системные проблемы, в том числе тем, кто проявил себя в конкурсе «ПолитСтартап» или получил высокий результат на «Лидерах России». «Думаю, если процедура будет прозрачной и конкурентной — и на это стоит надеяться, — эти проблемы будут решены», — резюмировал Минченко. По сообщению на сайте ER.RU, Александр Карелин на брифинге отметил, что треть кандидатов на участие в праймериз «Единой России» представляют общественные организации. Также сообщается, что в этом году впервые в предварительном голосовании ЕР будут участвовать представители Союза добровольцев Донбасса (СДД), с которым ранее было заключено соглашение. В Свердловской области оргкомитет зарегистрировал на процедуру предварительного голосования 492 человека, в том числе 161 — в Госдуму, 331 — в Заксобрание региона. «Состав участников очень широкий. Помимо действующих депутатов, есть много медицинских работников, волонтеров, представителей общественных организаций. Поступали заявления от Союза добровольцев Донбасса. Больше трети зарегистрированных кандидатов — молодые люди, что говорит о постоянном и последовательном курсе на омоложение и обновление состава депутатских объединений», — сообщил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Виктор Шептий. По словам Виктора Шептия, интерес к голосованию высок — более 200 тыс. человек зарегистрировались на портале предварительного голосования. «Никто еще не проводил такие широкие опросы с идентификацией личности. Но ситуация с пандемией не сошла на нет. Мы обеспечиваем безопасность людей, не открывая счетные участки, а проводя голосование в интернете», — рассказал он.

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