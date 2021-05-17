В Приморском океанариуме пояснили видео с избиением белух

В ролике показано, что тренер бьет кулаком сначала одну белуху, затем ногами бьет другую. Представители объединения «Свободу касаткам и белухам» заявили, что тренер регулярно практикует такие методы дрессировки. При этом старший тренер океанариума знает это и не препятствует. Активисты считают, что подобные методы дрессировки попадают под статью о жестоком обращении с животными, поэтому они готовят обращение в прокуратуру, пишет 360tv.ru.
В свою очередь, руководство океанариума отреагировало на скандальный видеоролик. Было заявлено о проведении внутренней проверки. Также в океанариуме пояснили, что белухи вели себя агрессивно, а тренер «применял специальные техники» для их усмирения.
Согласно пояснениям, в период гона самцы могут вести себя агрессивно и нападать друг на друга. Как раз этот момент не попал в ролик, заявила пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.
Также она сказала, что тренер даст объяснения о своей «достаточно резкой» реакции.