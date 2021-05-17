В Приморском океанариуме пояснили видео с избиением белух

В ролике показано, что тренер бьет кулаком сначала одну белуху, затем ногами бьет другую. Представители объединения «Свободу касаткам и белухам» заявили, что тренер регулярно практикует такие методы дрессировки. При этом старший тренер океанариума знает это и не препятствует. Активисты считают, что подобные методы дрессировки попадают под статью о жестоком обращении с животными, поэтому они готовят обращение в прокуратуру, пишет 360tv.ru.