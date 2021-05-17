Здание бывшего Племзавода заброшено в Зональном под Нижним Тагилом

В поселке Зональный под Нижним Тагилом находится заброшенное здание — административное здание бывшего Племзавода. Организация разорилась в 2003 году, объект пустует до сих пор. Редакция TagilCity.ru побывала внутри двухэтажки и попыталась найти ее владельцев.

Заезжая в населенный пункт, в одной части посёлка мы видим дома образцового содержания: в старых зданиях установлены пластиковые окна, отремонтированы крыши, дворы содержатся в чистоте и для жильцов отсыпаны парковочные места. Жители частного сектора содержат различных животных. На одной из полян пасся бык, во дворах домов бегали курицы. Однако в другой части посёлка — заброшенные здания. Когда-то там кипела жизнь. Раньше был племзавод «Тагил», у нас и бычки, и телята были. Были и теплицы, ферма тоже была, а сейчас никто ничего не хочет делать,поделилась с TagilCity.ru воспоминаниями одна из местных жительниц. Фото: tagilcity.ru По улице Центральная, 21 находится заброшенное двухэтажное здание. Оказавшись внутри строения, мы попали в длинные коридоры, вдоль которых расположены кабинеты и комнаты. В кабинетах заброшенного здания находятся полки с пыльными документами, ободранные обои, битое стекло, перевернутые кровати и даже госномера автомашин. Также в безнадзорных кабинетах разбросаны флуоресцентные лампы, которые должны утилизироваться особым способом — проходить термовакуумную обработку. Порядок утилизации люминесцентных ламп следующий: отходы собираются, складируются и хранятся в контейнере для утилизации люминесцентных ламп до момента переработки. Светильник дробится прессом. Сырье отправляется в камеру с высокой температурой. Выделяемый газ попадает в вакуумную ловушку, где конденсируется и фильтруется. Однако в этом здании такие лампы просто валяются в коробках. Фото: tagilcity.ru В здании располагалось государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие племенного завода «Тагил». Предприятие занималось разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Компания была ликвидирована 24 февраля 2008 года первой инстанцией арбитражного суда Свердловской области. Причиной ликвидации стало банкротство племзавода. Учредителем организации выступало министерство сельского хозяйства Российской Федерации с уставным капиталом в 75 млн рублей. На 2003 год непокрытый убыток организации составил 19 млн рублей, заявление на банкротство было подано в 2006 году. Также кредиторская задолженность за четыре года выросла более чем в два раза. Кому сейчас принадлежит здание бывшего племзавода в Зональном - в открытых источниках не значится. Чтобы выяснить, кто несёт ответственность за эту двухэтажку и почему за 13 лет с момента банкротства она не законсервирована, редакция сделала запрос в министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Поселок Зональный находится в Горноуральском городском округе в пригороде Нижнего Тагила. Главой Зонального является Евгения Коновалова. А действующим главой ГГО - Дмитрий Летников.

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