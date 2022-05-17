«20 главных событий России за 20 лет»: Чемпионат мира по футболу 2018

В Советском Союзе развитию спорта в целом и футбола в частности уделялось огромное внимание. Но наступили лихие 90-е, а вместе с ними развалились секции, пришли в упадок команды и стадионы. Восстановить утраченное казалось невозможно, поэтому многие в 2009 году скептически отнеслись к подаче Россией заявки на проведение Чемпионата мира по футболу. Не верилось, что страна сможет в короткие сроки построить новые стадионы и необходимую для приема мундиаля инфраструктуру. Зато обещаниям руководства России поверили в ФИФА, и, как мы теперь знаем, не прогадали. В 2010 году в Цюрихе объявили, что наша страна становится хозяйкой Чемпионата, после чего началось грандиозное строительство.