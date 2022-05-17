«20 главных событий России за 20 лет»: Стабилизация политической системы

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Человеческая память имеет занятное свойство — с годами стирать плохое, а хорошее хранить, культивировать и даже преумножать. Именно потому деревья из прошлого кажутся нам зеленее, люди приветливее, а жизнь как-то веселее и динамичнее. Таким образом мозг защищает нас от накапливаемого негатива. Полезное свойство с точки зрения психологии и очень опасное, когда необходимо трезво оценить настоящее и здраво сравнить его с прошлым. Мало кто из молодежи знает, да и люди постарше начали забывать, почему, например, в 2004-м в России были отменены прямые выборы губернаторов. Катализатором острого решения стал теракт в Беслане. За несколько недель до трагедии федеральный центр несколько раз требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов, школ, в том числе. Предписывалось проводить сплошные досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах приграничной зоны и перевести личный состав РОВД на усиленный режим несения службы. Но 1-го сентября на линейке потерпевшие видели лишь одного милиционера — инспектора по делам несовершеннолетних. Согласно расчетам сил и средств, фигурирующих в докладе сенатора Торшина, на месте должен был еще, как минимум, дежурить экипаж ДПС. Но он, по указанию неустановленного должностного лица, направился на федеральную трассу «Кавказ», для сопровождения кортежа главы республики. В России образца 90-х начала 2000-х губернаторы и мэры, принимая на себя всю полноту полномочий, под бременем ответственности, нередко, ломались. Все это естественно сказывалось на качестве жизни населения. «Рельсовые войны» — бесконечные забастовки шахтеров и блокирование горняками Транссиба из-за задержек заработной платы. Четырехдневный протест учителей — по той же причине. И так год за годом. Авиадиспетчеры голодали. Жители города Пикалёво, оставшись без работы, отопления и горячей воды перекрывали федеральную трассу. «Тушить пожары» в регионах руководству страны приходилось в ручном режиме. Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков констатирует – Пройдя 90-е, ощутив разницу в качестве собственной жизни, уровне безопасности, уровне доходах, граждане сейчас ощутили уверенность в завтрашнем дне, обеспеченную политической стабильностью. Сегодня, бесспорно, стабильность сохраняется как базовая ценность, как базовая характеристика, она тесно связано с именем действующего президента. Установка на сохранение стабильности и сейчас, и в будущем будет довольно распространенной, и довольно значительное количество граждан будет считать стабильность приоритетом для власти. Политическая система монолитна, сил, которые могли бы сыграть на дестабилизацию в ближайшие годы, не видим. Что касается сценария рывка или оптимистичного сценария, то этот сценарий был бы самым лучшим, возможно, он стал бы более оптимальным с точки зрения стабильности, потому что стабильность — это не состояние застоя. Устойчивость политической системы и минимальное влияние внешних факторов на суверенную экономику, свобода выбора и сохранение демократических ценностей — все это кажется нам уже таким привычным, порой обыденным. Но как доказано историей, борьба за образ жизни и ценности — это не пустые слова и что-то само собой разумеющиеся. Это сложный и длинный пусть, который Россия прошла и продолжает проходить в общественном консенсусе и сохраняя свою культурную и национальную идентичность и традиции.

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