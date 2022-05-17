Безопасность в садиках Тагила усилена после убийства малышей в Ульяновской области

Дополнительные инструктажи по безопасности проводятся с педагогами детских садов Нижнего Тагила после убийства в Ульяновской области. Там во время тихого часа были застрелены два малыша и нянечка.

Безопасность в детских садах Нижнего Тагила организована в соответствии с требованиями Минпросвещения, касающихся защиты от террористов. В дошкольных образовательных учреждениях постоянно проводятся проверки тревожных кнопок. После теракта в Ульяновской области у персонала детских садов проходят внеплановые инструктажи и тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных и внештатных ситуаций, рассказала редакции TagilCity.ru и. о. начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура. По словам подписчицы редакции, теперь в детских садах на информационных стендах развешаны памятки с инструкциями по борьбе с терроризмом. У нас в садике калитка все время закрыта, попасть в здание можно только с ключом, либо открывают по звонку,пояснила TagilCity.ru тагильчанка Ирина. Фото: TagilCity.ru Напомним, в школах Нижнего Тагила в каникулы будут проводиться дополнительные тренировки по чрезвычайным ситуациям и проверки тревожных кнопок. Дополнительные тренировки по ЧС будут проводиться в каникулы у тагильских школьников

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