Более 31 тысячи тагильчан проголосовали за проекты будущего благоустройства

Более 31 тысячи тагильчан проголосовали за проекты будущего благоустройства
Более 31 тысячи тагильчан проголосовали за проекты будущего благоустройства
Вчера, 10:40ОбществоФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила активно участвуют в голосовании за благоустройство. В лидерах сквер Нижне-Выйский и пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе.

Свыше 31 тысячи тагильчан проголосовали за проекты будущего благоустройства, которое запланировано на 2023 год. Всего поучаствовало около 419 тысяч жителей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Субсидию на благоустройство получат как минимум 12 муниципалитетов – те территории, в которых за видоизменения проголосовало свыше 20% респондентов.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, главный принцип нацпроекта «Жилье и городская среда» - участие в нем жителей. Потому что реконструировать территории, которые не нужны им, тратя на это средства – нерационально.

Завершится голосование через 14 дней. Лидерами стали следующие территории: сквер Нижне-Выйский и пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе. Голосование проходит на сайте 66.gorodsreda.ru до 30 мая. Участвовать может любой местный житель в возрасте 14+.

Сюжеты:
Касается каждогоНовости УрФОНижний Тагил
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