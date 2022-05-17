«Кошмар»: почему студенты в шоке и сколько стоит распечатка дипломной работы в Тагиле

Для кого-то начало июня — время отдыха, а для студентов вузов и колледжей — конец многолетнего обучения со сдачей ГОСов и дипломной работы. В этом году будущие специалисты столкнулись с новыми трудностями: из-за резкого роста цен на бумагу и услуги типографий распечатка дипломных работ стала практически не по карману. В свою очередь лишь один тагильских вуз разрешил студентам сдать только электронный вариант.