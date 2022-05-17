«Кошмар»: почему студенты в шоке и сколько стоит распечатка дипломной работы в Тагиле

Для кого-то начало июня — время отдыха, а для студентов вузов и колледжей — конец многолетнего обучения со сдачей ГОСов и дипломной работы. В этом году будущие специалисты столкнулись с новыми трудностями: из-за резкого роста цен на бумагу и услуги типографий распечатка дипломных работ стала практически не по карману. В свою очередь лишь один тагильских вуз разрешил студентам сдать только электронный вариант.
В этом году нервы у студентов шалят не только из-за предстоящих экзаменов, но и цен на распечатывание выпускной квалификационной работы. 23-летняя пятикурсница Наталья поделилась с редакцией TagilCity.ru, что за несколько месяцев цена увеличилась в два-три раза. При этом бюджетный вариант услуг выпускникам придется поискать: в некоторых типографиях стоимость печати повысили в пять раз.
На предзащиту и защиту печатно. То есть печатать придётся минимум два раза — это кошмар, возмутилась Наталья.
Не повезло и тем студентам, которые заранее купили принтер в надежде сэкономить средства: цены на бумагу хоть и снизились, но все равно остаются в диапазоне 500-600 рублей вместо привычных 200-250. Помимо этого, стали дороже расходные материалы: цены на картриджи для принтеров, согласно данным интернет-магазинов, в среднем увеличились в 1,5-2 раза.
Я печатаю все работы дома, но бумага сейчас стоит неподъемных денег. Учитывая, что мы печатаем курсовые, доклады, контрольные — очень дорого! рассказала редакции студентка местного педвуза.
В этом году Министерство образования и науки напомнило вузам, что они могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) в электронном виде. Требования к дипломной работе, подчеркнули в ведомстве, разрабатывает руководство высшего учебного учреждения, значит, оно вправе сменить форму хранения ВКР.
Однако в Нижнем Тагиле на электронную форму хранения ВКР перешел только филиал Уральского Федерального института.
Уже год в УрФУ студенты сдают работы не на печатных, а цифровых носителях. Работы в электронном виде хранятся в единой базе Уральского Федерального университета, так как год во всех филиалах вуза реализуется программа цифровизации, рассказал редакции TagilCity.ru директор НТИ (ф) УрФУ Владислав Потанин.
С его слов, если студент изъявляет желание распечатать свою работу для удобства во время защиты, руководство вуза всячески этому содействует. Например, на базе учебного заведения низкие цены на полиграфические услуги.
Другие головные вузы пока что не приняли окончательное решение по форме сдачи работ. Так, в местном подразделении УрГУПСа работают по старому положению — студенты сдают печатные ВКР — так как нового указа не было. Аналогичный ответ редакции TagilCity.ru предоставили в НТГСПИ (ф) РГППУ:
Решения пока нет. Звоните ближе к июню, пока что печатную версию так и сдают.
То же самое сообщили и в тагильских колледжах: выпускники должны распечатать и «прошить» выпускную квалификационную работу, так как она хранится в архиве учебного заведения в течение нескольких десятков лет.
Минимальный объем выпускной квалификационной работы по-разному устанавливается в каждом учебном заведении. В среднем работа бакалавра должна содержать от 50 до 60 страниц, магистра — от 80 и выше. До новой экономической реальности распечатка одной страницы стоила три рубля, после — от 7 до 15 рублей.
По подсчетам редакции, печать ВКР (без графиков и картинок) обойдется выпускнику в 350-750 рублей. До специальной операции за 50 страниц студент заплатил бы лишь половину.
Варьируются цены и на переплет дипломной работы: соединить листы скрепками в тагильских типографиях стоит от 150 рублей и выше в зависимости от объема. Но в вузах предпочитают принимать работы в твердом переплете, стоимость которого составляет от 700 до 800 рублей.
В итоге на распечатку и «прошивку» ВКР студент потратит от 500 рублей до 1,5 тысячи. Однако это лишь минимальное значение: обычно работа будущих бакалавров и магистров объемнее, при этом содержит графики и цветные изображения.
Ранее мы писали о том, как выживают тагильские типографии в условиях санкций и без каких услуг скоро останутся тагильчане из-за экономической нестабильности.