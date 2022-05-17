Песок для детской площадки завезли на Нижнюю Черемшанку

После публикации TagilCity.ru в микрорайоне Нижняя Черемшанка в Нижнем Тагиле становится все меньше проблем: сначала местные жители получили щебень для отсыпки дорог, затем — шесть мешков песка для детской площадки.

13 мая в пустующей детской песочнице на Нижней Черемшанке наконец-то появился песок. По словам председателя местного ТОСа Ирины Ростягаевой, помочь благоустроить детскую площадку для маленьких жителей им помогли после публикации TagilCity.ru. Нам депутат Гордумы Александр Петров позвонил утром и сказал: «Я вам песок привезу». Дети, конечно, рады: все выходные играли на детской площадке, рассказала редакции TagilCity.ru председатель. Фото: страница Александра Петрова во ВКонтакте Покупку и доставку шести мешков песка народный избранник Александр Петров оплатил из личных средств, до этого он же доставил жителям поселка 25-тонный КамАЗ щебня для отсыпки дороги на крайней улице Весенней. Нижняя Черемшанка — частный сектор за территорией ВМЗ с населением около 300 человек. Ранее редакция TagilCity.ru побывала на окраине Нижнего Тагила и узнала, какие проблемы волнуют жителей микрорайона. Нижняя Черемшанка: как живет окраина Тагила?

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