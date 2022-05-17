Подростки в Тагиле все чаще попадают в сводки МВД, а травмпункт ждет санитаров

Подростки в Тагиле все чаще попадают в сводки МВД, а травмпункт ждет санитаров
Подростки в Тагиле все чаще попадают в сводки МВД, а травмпункт ждет санитаров
Вчера, 20:30ОбществоФото: TagilCity.ru
В Нижнетагильском филиале «Единой России» подвели итоги заявок на праймериз, студенты местных вузов и колледжей затягивают пояса перед аттестацией, а полиция реагирует на сообщения TagilCity.ru — рассказываем о главных и самых обсуждаемых событиях этого вторника, 17 мая, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Филиал «Единой России» в Тагиле все… в смысле, подвел итоги по заявкам на праймериз на выборах в Гордуму осенью 2022 года. Всего 58 человек уже зарегистрированы в качестве кандидатов, еще один тагильчанин — на согласовании. Далее из всех, подавших заявки, претендентов будут выбраны только несколько. Внутрипартийное голосование состоится в ближайшие дни.

Санкции, бумага, студенты, вузы… Все эти слова не связаны только на первый взгляд. Тагильские выпускники, у которых «на носу» выпускная квалификационная работа и ГОСы считают копейки и затягивают пояса. Стоимость одного печатного листа бумаги составляет в нашем городе от 7 до 15 рублей. В каждой ВКР — от 40 листов. При этом преподаватели, особенно старой закалки, предпочитают проверять работы, как говорится, с листа, а не в электронном варианте. Вот и приходится студентам тратить приличные суммы на перепечатывание своих работ. Какие еще проблемы появились у выпускников, читайте ниже.

Запросы TagilCity.ru апреле и начале мая были настолько горячими и пикантными, что в МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили сразу несколько проверок. Например, после нашего материала о пьяных 12-летних школьницах, одна из которых валялась в луже, силовики привлекли к ответственности родителей подростков.

В другом случае — когда девочки бросали с балкона полиэтиленовые пакеты с жидкостью, полицейские назначили проверку. Обращение редакции перерегистрировали в КУСП (книгу учета сообщений о преступлениях и правонарушениях). Теперь двух любительниц острых ощущений проверят по всем фронтам.

Эко-неделя в Нижнем Тагиле выдалась в прямом смысле жаркая — смог от лесных пожаров накрыл город пеленой желто-зеленого цвета, а горожане стали массово жаловаться на проблемы с дыхательной системой. Одновременно с этим конфликт под окнами вагонского травмпункта вылился в юридическую плоскость — владельцы местной автомойки и главврач лечебницы не могут поделить квадратные метры. Эти и многие другие экоитоги читайте в нашем материале.

Масочный режим ослабили, а осадочек в виде штрафов и административных дел остался. Только с начала 2022 года в Нижнем Тагиле 900 человек получили наказания за данный вид нарушений. Почти половина из девяти сотен человек — это жители Тагилстроя. Самыми дисциплинированными оказались люди из пригорода — или дело в том, что в коровниках и местных сельпо маски не проверяют.

На Южном Урале местная жительница настолько сильно не хотела третьего ребенка, что сначала вызвала преждевременные роды, а потом убила свою новорожденную дочь. СК возбудил уголовное дело.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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