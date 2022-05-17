Подростки в Тагиле все чаще попадают в сводки МВД, а травмпункт ждет санитаров

В Нижнетагильском филиале «Единой России» подвели итоги заявок на праймериз, студенты местных вузов и колледжей затягивают пояса перед аттестацией, а полиция реагирует на сообщения TagilCity.ru — рассказываем о главных и самых обсуждаемых событиях этого вторника, 17 мая, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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