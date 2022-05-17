ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн саженцев хвойных деревьев

Группа предприятий «ПЦБК» регулярно выполняет мероприятия по защите и лесовосстановлению на арендованных участках и высаживает около двух миллионов саженцев каждый год. В пятницу, 13 мая, сотрудники компании присоединились к международной акции «Сад памяти», посвященной Дню Победы.

В Осинском лесничестве вместе с арендаторами лесных участков, школьниками, учителями и волонтерами было высажено более 18 тысяч саженцев ели на площади 6,3 гектара. По словам главы лесничества Даниса Кутлаева, посадочный материал был выращен в местном питомнике, а именно в филиале Чайковского лесхоза. Об этом пишет properm.ru. Одна из участниц акции «Сад памяти», учительница из села Горы Оксана Драчёва заявила, что для нее каждое дерево — это память о погибших в годы войны. По ее словам, дети тоже должны помнить о наших героях и вносить свой вклад в озеленение страны. Своим участием в акции ПЦБК отдает дань уважения участникам Великой Отечественной войны, а также защищает природу. Ежегодно предприятие на арендованных лесных участках в 10 лесничествах Прикамья занимается лесовосстановлением на площади 2,3 тыс. гектара, высаживая около двух миллионов саженцев хвойных пород. Также ГП «ПЦБК» постоянно участвует во всероссийских акциях «Живи, лес!», «День посадки леса», проводит экологические субботники и реализует проект «Экодесант», направленный на раздельный сбор мусора и экологическое просвещение населения. Входящее в ГП «ПЦБК» ООО «Уралбумага» является одним из крупных арендаторов лесных участков в Осинском лесничестве. Сотрудники этого предприятия третий год подряд участвуют в акции «Сад памяти». Заместитель начальника организационно-административного отдела ГП «ПЦБК» Иван Полынский отметил, что для производства продукции предприятие использует березовый баланс, а взамен высаживает ценные породы деревьев — ели и сосны. Сотрудники компании за шесть лет провели лесовосстановительные работы на площади почти 8,8 тыс. гектара. Приморский край с 2020 года участвует в акции «Сад памяти». В 2021 году весной на территории лесничеств его жители высадили почти 210 тысяч деревьев.

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