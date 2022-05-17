Родителям валявшейся в грязи пьяной 12-летней тагильчанки грозит штраф

Валявшаяся на Вые в грязи пьяная 12-летняя девочка поставлена на учет в ПДН после публикации TagilCity.ru. Родителям тагильчанки грозит штраф до двух тысяч рублей.

По результатам проведенной проверки несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет в подразделите по делам несовершеннолетних. На родителя составлен административный протокол за появление несовершеннолетней в состоянии опьянения, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Там отметили, что по статье 20.22 КоАП на родителей будет наложен штраф от полутора до двух тысяч рублей. Напомним, вечером 24 апреля в одном и дворов на Вые в Нижнем Тагиле собралась толпа нетрезвых подростков. Одна из девочек была в таком состоянии, что валялась на земле в грязи и даже не могла встать, при этом она громко громко кричала, чтобы никто ничего не говорил родителям. Так как друзья в течение длительного времени ничего не могли сделать, жителям дома пришлось вызывать скорую помощь. 12-летняя школьница была госпитализирована. «Валялась в грязи и орала»: пьяную девочку отправили в больницу жители Нижнего Тагила

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