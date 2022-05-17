Стартовало строительство скейт-парка на Пихтовых горах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле начали строить скейт-площадку, на которой смогут кататься любители и профессионалы на роликах, скейтах и многом другом виде транспорта.

Строительство скейт-парка на Пихтовых горах Нижнего Тагила началось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Площадь бетонных покрытий составит cвыше 1000 кв. метров. Строительством занимается подрядчик МУП «Тагилдорстрой». Объект планируют сдать ко Дню города. Кататься здесь можно будет на скейтбордах, BMX, самокатах и роликах. Главная изюминка скейт-парка- центральная фигура в виде полу боула со снейк раном. Здесь можно будет исполнять различные трюки. Особое внимание строители уделяют износостойкости и безопасности объекта. Мэр города Владислав Пинаев отметил, что новые скейт-парки станут точками притяжения местных молодых людей. Скейтбординг и BMX-фристайл включены в Олимпийские виды спорта и с каждым годом приобретают все большую популярность среди детей и подростков. Эти виды спорта активно развиваются в городе, уровень спортсменов растет и им необходимы новые специализированные площадки,сказал Владислав Пинаев.

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