Тысячи тараканов, змей и ящериц завела тагильчанка в своей квартире

Несколько тысяч тараканов, четыре ящерицы, змеи и живые крысы живут в квартире жительницы Нижнего Тагила Любови Мартьяновой. Об этом рассказала ее дочь Арина.

По ее словам, в квартире проживают отец девушки, ее младшая сестра, две собаки, четыре агамы, два питона и три колонии тараканов, насчитывающие несколько тысяч насекомых. Также у них имеются живые крысы. Девушка заявила в эфире программы «За гранью» на НТВ, что считает маму сумасшедшей. Началось все с пауков. В один из праздников отец девушки подарил ее маме паука оранжевого цвета, он был ядовитым. После этого женщина стала докупать новых особей. Их число достигало 40 штук, но, по словам девушки, затем она стала продавать по ее просьбе ядовитых пауков, так как все их очень боялись. Фото: скриншот передачи "За гранью" на НТВ Младшая сестра Арины, которой 12 лет, также боится животных. Сама девушка переехала от родителей, так как не хочет жить рядом с террариумом. По словам самой Любови, в Нижнем Тагиле мало кто занимается разведением экзотических животных. Она уверена, что животные учат доброте даже несмотря на то, что родственники пугаются и могут заработать аллергию.

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