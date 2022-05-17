В Екатеринбурге проводят опрессовки

В Екатеринбурге проводят опрессовки
В Екатеринбурге проводят опрессовки
Вчера, 14:25ОбществоФото: pixabay.com
В административном центре Свердловской области 16 мая стартовали опрессовки. Речь идет о первом этапе гидравлических испытаний в 2022 году, который завершится 20 мая.

Проверять трубопроводы планируют по ночам в период с 23:00 до 06:00 часов. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Представители Екатеринбургской теплосетевой компании предупредили организации, предприятия и горожан, что испытания трубопроводов будут проводиться холодной водой от насосных станций. Горячую воду при этом отключать не станут.

При отсутствии горячей воды потребителям предлагают жаловаться в свои организации ЖКХ. Гидравлические испытания нужны для подготовки оборудования к новому отопительному сезону, подчеркнули в Екатеринбургской теплосетевой компании.

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